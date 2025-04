CALCIO SICILIANO – Modica Calcio: “Catania FC, grazie per l’ospitalità ed il fair play”

Qualche giorno fa il Catania ha sostenuto un test con il Modica allo stadio “Angelo Massimino”, conclusosi con la vittoria etnea per 4-0 contro una formazione militante in Eccellenza (attuale seconda forza del girone B) dove opera l’ex dirigente rossazzurro Marcello Pitino in qualità di Direttore Generale. Il club modicano ha ringraziato via social il Catania FC:

“Un’occasione stimolante per i nostri rossoblu, protagonisti di un allenamento congiunto con il Catania Calcio, formazione attualmente in piena corsa per i play-off di Lega Pro. Allenarsi in uno stadio storico come il “Massimino” è stato un momento di crescita e confronto importante per i nostri ragazzi, che hanno potuto misurarsi con una squadra di alto livello in un contesto prestigioso. Grazie al Catania FC per l’ospitalità e il fair play!”.

