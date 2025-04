CALCIO SICILIANO: Torneo delle Regioni, dalla Sicilia messaggio di sport puro e turismo in tutta Italia

Trionfano Lazio Under 15, Lombardia Under 17, Friuli Under 19 e Lombardia (femminile) al Torneo delle Regioni, organizzato per la prima volta in Sicilia inviando un messaggio di sport puro e di turismo in tutta Italia. Sono state giornate speciali e intense per oltre 2mila giovani protagonisti, seguiti in tribuna da diverse società professionistiche (il Catania tra le altre) ma anche numerosi osservatori e allenatori di club.

Dal 12 al 18 aprile, il calcio è stato protagonista in un vero e proprio viaggio itinerante attraverso la Sicilia, toccando impianti sportivi dislocati in cinque macro aree: Girone A: Palermo / Trapani; Girone B: Agrigento / Caltanissetta / Enna; Girone C: Ragusa / Siracusa; Girone D: Catania; Girone E: Messina / Taormina. Lo stadio “Valerio Bacigalupo” di Taormina ha ospitato le finali, offrendo uno spettacolo all’altezza delle aspettative.

“Il successo del Torneo delle Regioni è merito di tutti coloro che hanno contribuito con impegno e passione – ha dichiarato Sandro Morgana, Presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd -. L’organizzazione ha funzionato sotto ogni aspetto: sportivo, logistico e ricettivo. In una regione complessa come la Sicilia, il Torneo assume un valore ancora più importante: è un esempio di come si può e si deve vivere il calcio. Abbiamo voluto superare i confini dello sport, seguendo l’esempio e l’insegnamento del Presidente Mattarella. Ci siamo riusciti!”.

