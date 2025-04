CAPOZUCCA: “Catania in ripresa, valida concorrente per la promozione tramite playoff”

L’esperto Direttore Sportivo Stefano Capozucca, ai microfoni di TMW Radio parla delle ambizioni del Catania in vista dei playoff:

Il Catania ha un pubblico di primo livello e ha una squadra che ultimamente è in grande ripresa, sta facendo dei buoni risultati e quindi può essere una valida concorrente per la promozione tramite playoff. E’ una squadra che è stata attrezzata all’inizio per cercare di vincere il campionato, ha avuto diverse vicissitudini, non da poco anche i problemi di salute di Daniele Faggiano, un direttore che conta, specie in una piazza complicata ed importante come Catania la sua assenza si è fatta sentire nel momento cruciale. Poi nel girone C ci sono diverse buone squadre come lo stesso Cerignola, il Benevento, il Crotone, anche la Juventus Next Gen può essere la sorpresa”.

