CATANIA-AVELLINO: arbitra Allegretta della sezione di Molfetta. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 35a Giornata di Serie C. La partita Catania-Avellino, in programma domenica 6 aprile allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni (Trento) e Matteo Taverna (Bergamo). Quarto ufficiale, Antonio Di Reda (Molfetta).

Curiosità: ingegnere civile di professione, avendo affinato la passione verso l’ambito dei trasporti, della pianificazione e della progettazione stradale, con uno spiccato interesse al mondo della sostenibilità nel settore, ricopre il ruolo di arbitro AIA – FIGC di calcio a 11 dal periodo di tempo tra il 2013 e il 2018 impegnato in categorie regionali e interregionali, dal luglio 2019 al 2023 inquadrato nell’organico di Arbitri Nazionali CAN D., attività attualmente svolta in ambito nazionale professionistico con il passaggio alla CAN C nel Luglio 2023.

Un precedente da direttore di gara con il Catania, il pareggio casalingo per 1-1 maturato in questo campionato al cospetto della Cavese: Fella rispose al vantaggio catanese firmato da Stoppa. Il sig. Allegretta è stato anche designato come Quarto ufficiale in occasione del match dello scorso campionato di Serie C perso per 1-0 dai rossazzurri sul campo della Juve Stabia con gol di Meli (nello sviluppo dell’azione, nettissimo fuorigioco non ravvisato). Ha arbitrato anche una gara dell’Avellino: il 4-0 che gli irpini hanno inflitto il 7 ottobre scorso al Crotone in terra calabrese; marcatori Sounas (doppietta), Patierno e Russo.

Il sig. Allegretta ha diretto 26 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 115 cartellini gialli e 5 cartellini rossi, fischiando 7 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 12 vittorie per le squadre di casa, 7 pareggi e 7 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche.

Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 9 incontri estraendo 41 cartellini gialli, 2 rossi concedendo un rigore con un bilancio di 4 successi casalinghi, 3 risultati di parità e 2 acuti esterni. L’ultima gara diretta nel raggruppamento meridionale di Serie C da Allegretto risale al 29 marzo, il 4-0 con cui il Crotone ha piegato la resistenza del Latina.

