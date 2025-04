VERSO CATANIA-AVELLINO: sotto l’Etna quasi sempre semaforo verde con gli irpini

15 affermazioni casalinghe al cospetto dell’Avellino

Venti volte il Catania ha ospitato l’Avellino in gara ufficiale. Il computo dei precedenti è nettamente favorevole ai colori rossazzurri con 15 successi, a fronte di tre pareggi e due affermazioni ospiti. Due volte si è giocato al “Massimino” la scorsa stagione, in campionato riscontrando il successo per 0-2 dell’Avellino che non vinceva in Sicilia dagli anni ’40, poi nell’andata del secondo turno dei Play-off l’acuto rossazzurro di misura con rete di Cianci.

Confronti ricorrenti tra le due formazioni si ebbero a partire dagli anni Settanta con tre vittorie di misura consecutive degli etnei (marcatori Spagnolo su rigore nel 1974 e 1977 e Malaman nel 1976). L’unico incontro in Serie A risale all’11 marzo 1984, quando allo stadio “Giovanni Celeste” di Messina (campo neutro) la gara finì sul risultato di 1-1 in virtù delle reti di Andrea Carnevale e Geronimo Barbadillo.

Un solo precedente è targato anni Novanta. La squadra del presidente Massimino salutò l’inizio del campionato di Serie C1 1992-93 con un perentorio 5-1 rifilato agli irpini, sul tabellino dei marcatori finirono Cipriani (doppietta), Susi, Pelosi e La Torre. Tra i tanti confronti della prima metà degli anni Duemila, spicca su tutti il 2-0 nella semifinale di ritorno dei Play-off di Serie C1, era la stagione 2000-01. Il Catania guidato da Vincenzo Guerini ebbe la meglio sulla squadra ospite allenata dall’italo-argentino Aldo Ammazzalorso con un gol per tempo (reti di Davide Cordone e Alessandro Ambrosi).

Nella stagione 2019/20 i rossazzurri s’imposero per 3-1 alle pendici dell’Etna. Curiale rispose al momentaneo vantaggio di Zullo, poi Sarno mise a segno una doppietta. Prima di allora, il confronto più recente risaliva al torneo di Serie B 2014-15, quando i rossazzurri vinsero per 1-0 in virtù di un penalty trasformato da Emanuele Calaiò. Nel 2020/21, altro 3-1 in favore dell’Elefante: doppietta di Russotto e rigore messo a segno da Sarao per gli etnei. Ad oggi questa rappresenta l’ultima vittoria catanese in partite di campionato in casa.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 15

Pareggi: 3

Vittorie Avellino: 2

Gol Catania: 36

Gol Avellino: 12

Serie C 1948-49 Catania 0-1 Avellino

30′ Morgia

Serie B 1973-74 Catania 1-0 Avellino (giocata sul campo neutro di Palermo)

67′ Spagnolo rig.

Serie B 1975-76 Catania 1-0 Avellino

50′ Malaman

Serie B 1976-77 Catania 1-0 Avellino

47′ Spagnolo rig.

Serie A 1983-84 Catania 1-1 Avellino (giocata sul campo neutro di Messina)

48′ Carnevale (C), 63′ Barbadillo (A)

Serie C1 1992-93 Catania 5-1 Avellino

20′ Catelli (A), 35′ Cipriani (C), 66′ Susi (C), 78′ Pelosi (C), 83′ Cipriani rig. (C), 87′ La Torre (C)

Serie C1 1999-00 Catania 2-1 Avellino

10′ Califano (C), 60′ Battaglia (C), 77′ Trinchera rig. (A)

Serie C1 2000-01 Catania 0-0 Avellino

Play-off Serie C1 2000-01 Catania 2-0 Avellino

12′ Cordone, 76′ Ambrosi

Serie C1 2001-02 Catania 3-1 Avellino

37′ E. Baggio (C), 38′ E. Baggio (C), 51′ Bembuana (A), 73′ E. Baggio rig. (C)

Coppa Italia 2003-04 Catania 3-0 Avellino (a tavolino)

Serie B 2003-04 Catania 2-0 Avellino (giocata sul campo neutro di Crotone)

73′ Padalino, 90’+2 Mascara rig.

Coppa Italia 2004-05 Catania 3-1 Avellino

37′ O. Russo (C), 41′ Ferrante rig. (C), 55′ Ghirardello (A), 66′ Bruno (C)

Serie B 2005-06 Catania 2-0 Avellino

14′ Spinesi rig., 58′ O. Russo

Serie B 2014-15 Catania 1-0 Avellino

43′ Calaiò rig.

Serie C 2019-20 Catania 3-1 Avellino

40′ Zullo (A), 45′ Curiale (C), 83′ Sarno rig. (C), 90’+4 Sarno (C)

Serie C 2020-21 Catania 3-1 Avellino

1′ Russotto (C), 34′ Russotto (C), 45′ D’Angelo rig. (A), 90’+5 Sarao rig. (C)

Serie C 2021-22 Catania 2-2 Avellino

7′ Moro (C), 44′ Plescia (A), 57′ Claiton (C), 87′ Silvestri (A)

Serie C 2023-24 Catania 0-2 Avellino

10′ Marconi, 70′ Gori

Play-off Serie C 2023-24 Catania 1-0 Avellino

71′ Cianci

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***