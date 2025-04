CATANIA-AVELLINO (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro l’Avellino allo stadio “Angelo Massimino” per la 35a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la vittoria esterna riportata al cospetto del Trapani per 0-3 nel precedente turno di campionato, vengono sconfitti con il risultato di 1-2.

Squadra di Toscano che sblocca la gara nelle battute iniziali. Lo fa con Lunetta, giocatore che conferma di attraversare un ottimo momento di forma. Nel giro di pochi minuti però l’Avellino reagisce, trovando con Patierno un gran gol. Concluso l’intervallo in parità, al rientro dagli spogliatoi è ancora la formazione ospite ad andare a segno, nuovamente con Patierno. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube (nel montaggio effettuato manca l’occasionissima di Stoppa, ndr).

VIDEO: Catania 1-2 Avellino, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

