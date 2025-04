CATANIA FEMMINILE: rossazzurre sconfitte nettamente a Frosinone

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Frosinone terzo in classifica mostra i muscoli e s’impone per 4-0 sul Catania Women, ipotecando il successo finale già nel primo tempo concluso con tre reti di vantaggio. Dopo la sosta, le ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi torneranno in campo domenica 27 aprile in casa contro il Montespaccato.

Serie C Femminile – Girone C – Venticinquesima giornata – Domenica 6 marzo – “Città dello Sport” di Ferentino (Frosinone)

Frosinone-Catania 4-0

Reti: pt 2° autorete Russo, 32° Tata, 40° Tata; st 17° Licari.

Frosinone: 22 Nardi; 3 Silvi (25°st 7 Bevilacqua), 8 Vaccari, 10 Sgambato, 17 Tata, 19 Antonucci (8°st 14 Leone), 21 Licari, 23 Spagnoli (VK) (29°st 13 Tullio), 26 Stibel (K), 27 Collova, 38 De Matteis (35°st 16 Palmieri). A disposizione: 77 Zuliani; 5 Cacchioni, 18 Contena, 20 Musolino, 42 Maier. Allenatore: Diego Lombardi.

Catania: 1 Orlando; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri, 5 Fiorile (38°st 20 Ferlito), 7 Basilotta, 10 Cammarata (VK) (6°st 21 Visalli), 14 Russo (35°st 42 La Porta), 16 Milazzo (1°st 18 Picchirallo), 17 Brunetti, 19 Sciuto, 92 Papaleo (4°st 6 Gaglio). A disposizione: 12 Catania; 27 Buscemi. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Arbitro: Gennaro Decimo (Napoli).

Assistenti: Federico Pascucci (Latina) ed Erika Improta (Frosinone).

Ammonizioni: Spagnoli (F); Papaleo, Picchirallo (C).

Tempi di recupero: pt 1’; st 3’.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***