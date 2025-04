CATANIA-GIUGLIANO: fischio d’inizio alle ore 20

Catania-Giugliano, match valevole per il primo turno della fase playoff del girone in programma allo stadio “Angelo Massimino”, si giocherà domenica 4 maggio con fischio d’inizio alle ore 20:00. Così ha stabilito la Lega Pro, ufficializzando l’orario. Per la decima volta la squadra rossazzurra giocherà un match serale tra le mura amiche dopo avere affrontato in questa stagione Crotone (1-1 in Coppa Italia Serie C con vittoria etnea dopo la lotteria dei calci di rigore), Benevento (1-0), AZ Picerno (0-0), Audace Cerignola (0-0), Monopoli (1-0), ACR Messina (0-0), Trapani (2-1, 0-5) e Avellino (1-2).

