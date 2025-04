CATANIA-GIUGLIANO: prevendita biglietti al via, prelazione per gli abbonati

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Gli abbonati alle gare interne del Catania nel campionato Serie C NOW 2024/2025 potranno esercitare un diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto valido per assistere al match Catania-Giugliano, valevole il primo turno della fase playoff del girone e in programma domenica 4 maggio alle ore 20.00 al “Massimino”.



Dalle ore 12.00 di oggi alle ore 13.00 di giovedì 1° maggio, gli abbonati avranno la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto e caricando necessariamente il proprio titolo d’accesso digitale sulla card “We Catania”. Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi, che proseguirà fino al fischio d’inizio della gara. Giovedì, la vendita sarà sospesa alle ore 13.00 per la riconfigurazione della pianta dei vari settori dello stadio ed avrà nuovamente inizio alle ore 15.00.

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate che rilasceranno il consueto titolo cartaceo. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania” (quest’ultima opzione solo per gli acquisti in prelazione), esibendo in entrambi i casi il documento d’identità.



Di seguito, le indicazioni dettagliate:



CATANIA-GIUGLIANO – 04/05/2025 – Ore 20.00

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16

Tribuna B € 30

Tribuna A € 45

Tribuna Elite € 75

Settore Ospiti € 16 – I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 3 maggio.



Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

