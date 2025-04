CATANIA: Progetto Tecnico Territoriale, 2.292 tesserati al “Massimino”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Nell’arco di sei appuntamenti nel corso della regular season della stagione 2024/25, il Catania ha accolto al “Massimino” ben 2.292 tesserati nella fascia d’età da 8 a 12 anni, provenienti dalle società affiliate. I giovanissimi hanno vissuto l’emozionante esperienza a bordo campo nel pre-gara e hanno condiviso la passione rossazzurra in Tribuna B

Teodoro Coppola, responsabile della gestione e dello sviluppo del Progetto Tecnico Territoriale Catania Football Club, osserva: “Riteniamo queste iniziative particolarmente preziose per un forte radicamento e per coltivare il senso d’appartenenza dei ragazzi, per i quali i momenti ludici e le attività di socializzazione sono fondamentali. Ringraziamo i partecipanti, i genitori, gli istruttori e le società coinvolte”.

