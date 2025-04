CAVESE-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Inglese e Frisenna in campo

Le formazioni ufficiali di Cavese e Catania, avversarie allo stadio “Simonetta Lamberti” per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Frisenna, Quaini e Inglese in campo dal 1′, Jimenez e Stoppa partono dalla panchina. Tra le fila della Cavese indisponibili Rossi e Diarrassouba, non convocato Diop.

CAVESE (3-5-2): Lamberti; Evangelisti, Piana (C), Saio; Vitale, Sannipoli, Pezzella, Fella (VC), Loreto; Chiricò, Verde.

A disp. di Maiuri: Boffelli, Di Somma, Marchisano, Peretti, Barone, Citarella, Fornito, Konate, Marranzino, Sorrentino, Rizzo, Vigliotti.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Raimo, De Rose (C), Quaini, Anastasio; Frisenna, Lunetta; Inglese.

A disp. di Toscano: Farroni, Del Fabro, Allegretto, Gega, Jimenez, Sturaro, Dalmonte, De Paoli, Stoppa, Montalto.

