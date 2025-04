CAVESE-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro la Cavese allo stadio “Simonetta Lamberti” per la 36a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la sconfitta interna riportata al cospetto dell’Avellino per 1-2 nel precedente turno di campionato, rialzano la testa andando a vincere di misura.

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, il gol che sblocca il risultato e rivelatosi decisivo nell’economia della gara porta la firma di Kaleb Jimenez. L’italo-spagnolo entra nel tabellino dei marcatori nel quarto d’ora del secondo tempo sfruttando un assist al bacio di Celli. Nel finale traversa di Chiricò, ex di turno. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Cavese 0-1 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

