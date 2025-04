VERSO CATANIA-AVELLINO: Grella e le sue origini irpine

I rossazzurri sono pronti per affrontare questa sera l’Avellino allo stadio “Angelo Massimino”. Vincenzo Grella, vice presidente ed amministratore delegato del Catania, ha qualcosa che lo lega proprio alla città irpina. E’ quanto indicano le sue origini, visto che il padre è nato proprio ad Avellino, precisamente a Grottaminarda, comune di 7.500 abitanti. La mamma di Grella, invece, è nativa di Carpineto Romano (RM). I genitori hanno vissuto per quasi 40 anni in Australia e Grella è approdato in Italia diciottenne, crescendo nelle giovanili dell’Empoli. Si è sposato sempre in Italia. Testimone di nozze, Mark Bresciano, attuale consigliere d’amministrazione rossazzurro che ha condiviso con lui una lunga esperienza da calciatore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***