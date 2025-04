CURVA NORD CATANIA: “Coreografia ad inizio gara, le indicazioni da seguire”

Coreografia speciale esposta in Curva Nord, in occasione del confronto casalingo del Catania con l’Avellino. Gli stessi ultras della Nord invitano i tifosi rossazzurri a recarsi anticipatamente nel settore. Ecco quanto riportano via social:

“Il cuore oltre l’ostacolo…

Quella di oggi sarà l’ultima partita in casa della regular season.

Oggi bisogna dare il massimo.

All’inizio della partita sarà esposta la coreografia quindi invitiamo il popolo della Nord a recarsi allo stadio con anticipo per la perfetta riuscita della stessa, ricordando a tutti di non toccare nastri, segnali o qualsiasi cosa sia esposta in curva o appiccicata sui seggiolini. Una volta consegnatovi il materiale per la coreografia siete tutti pregati di mantenere ognuno il proprio posto iniziale.

Prendiamo il posto sui gradoni senza occupare il parterre o gli spazi comuni sotto la curva.

Il resto verrà da solo, come solo noi sappiamo fare.

Voce e orgoglio.

Catania Curva Nord”.

