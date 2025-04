DA CAVA DE’ TIRRENI – Avv. Di Matteo: “Cavese-Catania, gara importante per entrambe. Da Chiricò mi aspetto una grande partita”

L’avvocato Massimiliano Di Matteo, opinionista, nel corso del programma ‘Aquilotti Social Club’, su Rtc Quarta Rete, parla così in vista del match Cavese-Catania:

“La rivalità c’è sempre stata tra le due tifoserie. L’assenza dei tifosi del Catania porterà ad un evento monco rispetto al colore e alla coreografia. Certamente è una gara importante per entrambe le squadre. Per la Cavese se vuole raggiungere i playoff e per il Catania che ha la necessità di mantenere la posizione attuale per disputare in casa il playoff iniziale. Ha avuto un passo falso contro l’Avellino, forse preventivabile, al cospetto di una una squadra già pronta per la Serie B, a parte qualche accorgimento. Il Catania però veniva da una serie di risultai positivi, come anche la Cavese”.

“Il Catania ha dei calciatori di qualità, non ultimo Jimenez, lo stesso Di Tacchio che mancherà, Inglese, Stoppa… giocatori che, rispetto a quelli della Cavese, sono una spanna più avanti. Gli aquilotti scesi in campo contro il Cerignola secondo me non potranno avere speranze, ma se avessero l’atteggiamento mostrato nella gara vinta col Trapani, questo può portare al raggiungimento di un obiettivo importante che è la vittoria. Speriamo che ci sia Fella, il quale ha un ruolo importante in questo momento nella Cavese, attraversa un’ottima forma. Inoltre mi aspetto una grande partita da Chiricò, che sicuramente avrà il dente avvelenato contro la sua ex squadra, per cui aspettiamoci delle magie da lui”.

