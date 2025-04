DALLA SALA STAMPA – Di Tacchio: “Ai playoff possiamo essere una mina vagante, questo stadio deve diventare difficile per tutti”

Le parole del centrocampista del Catania Francesco Di Tacchio in sala stampa, dopo il ko interno con l’Avellino:

“Sappiamo che ai playoff, anche grazie al sostegno dei nostri tifosi, possiamo essere una mina vagante. Fisicamente sto bene, più lavoro e più mi sento meglio. E’ stato un anno un pò particolare dal punto di vista degli infortuni, quando ero rientrato mi sono dovuto fermare di nuovo a causa di fratture alle costole. Siamo monitorati grazie al lavoro dei preparatori atletici”.

“Siamo partiti bene, sfiorando più volte il secondo gol. Loro sono stati bravi a riprenderla e ad andare in vantaggio. Abbiamo cercato di portare più uomini in avanti, sapendo che ci potesse essere anche il rischio di sbilanciarci e subire magari la terza rete. Secondo me abbiamo fatto quello che potevamo. L’Avellino è in testa alla classifica non per caso, ha grande esperienza, ha dimostrato secondo me grande maturità e solidità mentale, è la grande favorita per la vittoria finale del campionato”.

“Loro stringendo con i terzini liberavano il nostro quinto, dunque ricorrevamo più volte al cambio di gioco. Poi è normale che in base alla partita la proposta cambia. In questo caso abbiamo fatto bene, mentre avremmo potuto fare meglio in occasione dei gol presi. Sappiamo di avere in squadra grandi valori e potenzialità, inoltre avere recuperato tutti è un fattore importante. Arriviamo lanciati a questi playoff. Fondamentale è anche avere recuperato l’apporto del nostro pubblico, questo deve diventare uno stadio difficile per tutti”.

