DALLA SALA STAMPA – Inglese e Sturaro: “Arriva il momento più bello della stagione. Spingere forte, senza fare calcoli”

INGLESE – “Il mio è stato un gol importante perchè ha coronato una prestazione di squadra importante contro un’ottima squadra, che ci ha messo in difficoltà. Questo gol è servito per andarci a giocare i playoff in una bella posizione di classifica. Mi aspetto di arrivare più lontano possibile ai playoff. sono due mesi che lavoriamo tutti a pieno regime e si vede, si è alzata la qualità e intensità dell’allenamento”.

“Spero che saremo tutti a disposizione per giocarci le nostre carte fino alla fine. Ho visto un atteggiamento diverso da parte della squadra, si lotta. Il salvataggio di Sturaro è un esempio lampante di come lavora questo gruppo. Queste cose ci servono. Ai tifosi dico di starci vicino, perchè adesso arriva il momento piu bello della stagione, e di sostenerci fino alla fine”.

STURARO – “E’ stata una partita di grande sofferenza e carattere, dove nella prima parte avevamo iniziato bene ma poi è venuto fuori il Potenza. L’avevamo sbloccata, potevamo gestire verso la strada in cui la volevamo portare, invece nella ripresa abbiamo abbassato un pò troppo il baricentro iniziando a soffrire. Tra l’altro il Potenza è una signora squadra e ci ha messo in difficoltà, le energie stavano calando sia sul piano fisico che mentale e abbiamo preso gol. Per fortuna i cambi hanno dato nuova energia alla squadra rialzando il baricentro soprattutto con grande spirito. Anche con un pizzico di fortuna alla fine l’abbiamo portata a casa”.

“Ci sentiamo tutti molto coinvolti in questa squadra. Noi che siamo entrati nella ripresa sapevamo di dovere pressare più alti perchè stando al limite della nostra area di rigore avremmo solo sofferto contro un Potenza forte che ha quantità e qualità. Sono molto contento soprattutto per la vittoria di squadra. Adesso andiamo ad affrontare i playoff da quinti, posizione in cui volevamo arrivare. Sarà una settimana difficile, sapendo che inizierà un percorso dove conta solo spingere e andare forte, senza fare calcoli e senza nessun tipo di pensiero”.

