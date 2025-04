DALMONTE: il classe ’97 carta in più da giocare. Rispolverato in un ruolo già ricoperto in passato

Quest’anno Nicola Dalmonte sta vivendo la seconda esperienza siciliana in carriera, dopo avere cinque anni fa rappresentato i colori granata del Trapani. Allora Dalmonte militava in B rendendosi protagonista di una rincorsa incredibile nel tentativo di evitare la retrocessione, nel contesto di una stagione caratterizzata da punti di penalizzazione per inadempienze societarie. Dalmonte, arrivato in Sicilia nella sessione invernale del mercato, totalizzò 17 presenze condite da 3 gol, altrettanti assist e prestazioni spesso convincenti giocando in prevalenza da seconda punta.

Quest’anno il ragazzo classe 1997 ha accettato la chiamata del Catania ma ha raccolto sin qui solamente 4 presenze, a seguito di problemi di natura fisica. Un vero peccato per i rossazzurri avere fatto a meno per la quasi totalità del girone di ritorno delle prestazioni di un elemento importante per la categoria. Da un paio di settimane, però, il Catania lo ha ritrovato e lui sta mettendo benzina nelle gambe per arrivare al meglio possibile all’appuntamento decisivo della stagione, i playoff.

In un contesto dove l’infermeria si è finalmente svuotata quasi del tutto, lo staff tecnico e medico rossazzurro operano in sinergia monitorando con attenzione la condizione fisica degli atleti e dello stesso Dalmonte. Mister Toscano studia la collocazione tattica ideale affinchè il calciatore prelevato in prestito dalla Salernitana esprima nel migliore dei modi le sue potenzialità. Trequartista? Seconda punta? Esterno di centrocampo. Opzioni tutte interessanti permettendo di sfruttare la resistenza atletica, il dinamismo e la tecnica di Dalmonte.

Ultimamente Toscano lo ha impiegato come quarto di centrocampo, con risultati apprezzabili. Un ruolo, questo, rispolverato dopo averlo già ricoperto in passato sia in Serie B che in C ai tempi della militanza a Cesena, Vicenza e nella SPAL. A Cava de’ Tirreni, ad esempio, Dalmonte ha preso il posto di Raimo. Rispondendo presente, con una prestazione fatta di grande sacrificio, recupero palla e attacco rapido dello spazio rivelandosi efficace in fase di possesso e non. Aspettando il rientro di Guglielmotti, che si spera possa tornare utilizzabile per la trasferta di Potenza, Toscano lavora su una soluzione che contribuisca a dare una marcia in più alla squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***