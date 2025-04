DE GIORGIO (all. Potenza): “Nel girone di ritorno venuti fuori i valori del Catania. Sarà una gara bella, di grande qualità”

In vista di Potenza-Catania, l’allenatore rossoblu Pietro De Giorgio interviene in conferenza stampa sottolineando l’importanza del match di domenica sera:

“C’è un pizzico di rammarico dopo la recente gara di Latina che abbiamo fatto di tutto per vincere, ci saremmo potuti giocare il quarto posto ma non è un fallimento. Semmai il mancato raggiungimento del sogno di una squadra andata oltre le aspettative che ha vissuto la città in toto, sudando la maglia fin dal primo giorno e continuerà a farlo. Al di là dell’esito della partita col Catania – sia noi che loro ci giochiamo la possibilità di accedere al quinto posto, nel contesto di un campionato che si è dimostrato equilibrato e duro – sono fiero di avere allenato un gruppo di ragazzi che porterò sempre nel mio cuore”.

“E’ l’ultimo impegno della stagione regolare, poi verrà definita la griglia dei playoff. Chiudiamo l’anno in modo molto positivo, domenica affronteremo una partita di cartello contro un avversario che nel girone di ritorno ha fatto emergere i valori di una squadra forte, che viene da una serie di risultati utili consecutivi facendo molto bene fuori casa, un pò meno tra le mura amiche. Il Catania rispetto al Latina ha molta più qualità naturalmente, soprattutto davanti. Ha più struttura fisica, difende con il 5-4-1 in fase di non possesso palla e quando riparte possiede dei calciatori di grande qualità. Il Catania rimane una delle squadre più forti del campionato”.

“Sarà una partita bella, piacevole, di grande qualità che vogliamo vincere e dove noi dobbiamo scendere in campo con grande carattere e personalità. Ho detto ai ragazzi di divertirsi, perchè sono stati bravi a divertire tutto l’anno, e questo era il nostro intento iniziale. Con questa società ambiziosa sogniamo di raggiungere la B già adesso tramite i playoff, magari cominciando il percorso post season in casa”.

