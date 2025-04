DE PAOLI: “Ci sono i presupposti per affrontare con il massimo entusiasmo la fase successiva della stagione”

L’attaccante del Catania Andrea De Paoli intervistato da Globus Television. Ecco le parole del calciatore rossazzurro prelevato a gennaio evidenziate:

“Cerco di mettere in pratica nel migliore dei modi quello che mi chiede il mister, che sia da punta centrale o da punta spostata verso sinistra. Va bene tutto per me. Questo gruppo è composto da ragazzi perbene, predisposti al lavoro, inoltre il mister è sempre stato molto chiaro sia nei confronti miei che del gruppo”.

“C’è ancora molto da fare ma penso che ci siano i presupposti per vivere un discreto finale di stagione e poi affrontare con il massimo entusiasmo la fase successiva della stagione, incrociando le dita anche con un pò di fortuna. Dal mio arrivo abbiamo raccolto sempre risultati positivi fino a questo momento. Le soddisfazioni personali sono importanti ma il risultato della squadra è quello che conta. Non sono parole di circostanza, vi assicuro che è il pensiero mio e di tutti i miei compagni. Crediamo di poter fare bene ed è la cosa più importante”.

