DE ROSE a Telecolor: “Contento di essere un punto di riferimento. Toscano tra i migliori tecnici in circolazione. Tifosi, abbiamo bisogno di voi”

Il capitano del Catania, Francesco De Rose, commenta ai microfoni di Telecolor la vittoria della squadra etnea contro la Cavese, grazie al gol di Jimenez. Ecco le parole del centrocampista:

“Vittoria importante per noi, volevamo i tre punti. Abbiamo saputo soffrire, lottando contro una squadra pericolosa. Siamo stati maturi. Sono contento di essere un punto di riferimento per i compagni e nel reparto di centrocampo, dove abbiamo patito tanti infortuni. Ci sono state molte assenze, ma niente alibi e noi abbiamo sempre continuato a lavorare, lottando contro tutto e tutti. Sapevamo che ne saremmo usciti dopo avere preso tanta m***a”.

“Abbiamo raggiunto un’identità di gruppo, siamo veramente compatti e c’è bisogno di tutti. Questo spirito ci deve accompagnare ai playoff, facendo il massimo per regalare una gioia alla città di Catania. Ci prepariamo ad affrontare nel migliore dei modi quello che poi sarà un tour de force dove non puoi permetterti di sbagliare. Avendo magari anche un pò di fortuna dalla nostra parte, che non guasta”.

“Toscano? E’ uno dei migliori allenatori in circolazione, per lui parlano i risultati. Dobbiamo solo seguirlo e ascoltare i suoi consigli. E’ un uomo navigato che sa il fatto il suo. Ai tifosi chiedo di starci vicini. Vengono sempre numerosissimi allo stadio sia in casa che fuori. Il momento è delicato e importante, abbiamo bisogno di loro. Io ho girato tante piazze, quando il tifo si sa sentire la stanchezza si avverte meno. Sputeremo sangue fino alla fine”.

