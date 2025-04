DE ROSE: “Raggiunto equilibrio di squadra. Dobbiamo rendere orgogliosi Catania ed il Catania. Il mister vuole lasciare il segno”

Riportiamo le parole del centrocampista e capitano del Catania Francesco De Rose, ospite di Futura Gol, trasmissione a cura di Futura Production dopo la sconfitta interna con l’Avellino ed in vista del prosieguo della stagione:

“E’ stato veramente un peccato perdere, però secondo me la sconfitta maturata contro l’Avellino ci deve servire da lezione per il futuro, perchè ai playoff il livello si alzerà e quindi dobbiamo concedere meno possibile agli avversari. L’Avellino ha fatto due tiri in porta ed è riuscito a portare a casa la vittoria. Chi arriva bene ai playoff dall’inizio ha una marcia in più. Il confronto con l’Avellino ci è servito anche per abituarci a questi tipi di partite. L’abbiamo affrontata nel modo giusto, peccato perchè potevamo almeno raggiungere il pareggio. Quando affronti squadre del genere il livello si alza, trovi giocatori che la mettono lì e ti rovinano una partita che, nel nostro caso, era stata perfetta sotto tutti i punti di vista”.

“Il calore del ‘Massimino’ non lo scopriamo di certo noi. Il pubblico ha sempre rappresentato un’arma in più per il Catania e dobbiamo sfruttarla. Siamo orgogliosi di avere questi tifosi e contenti di avere fatto tra virgolette pace con loro, che avevano ampiamente ragione perchè non stavamo facendo bene. Adesso hanno riconosciuto il nostro impegno. Prima non è che l’impegno non ci fosse, ma è importante anche ottenere i risultati. Secondo me adesso abbiamo anche raggiunto un equilibrio di squadra. Già da diverse partite è cambiata qualcosa. Ai playoff saremo una mina vagante e sicuramente diremo la nostra”.

“Io con la fascia da capitano? E’ motivo d’orgoglio e di grande responsabilità verso il Catania ed una città intera, visto anche che i precedenti capitani rossazzurri sono stati tutti calciatori illustri. La vivo bene, consapevole di dare l’esempio in campo, fermo restando che in squadra c’è sempre un grande confronto con tutti. Prendiamo le decisioni di gruppo, il capitano non comanda tutto ma gestisce e deve portare serenità, trasferire l’esempio e penso di averlo sempre fatto nella mia carriera”.

“Il rapporto con mister Toscano? Sinceramente fuori dal campo non lo conosco per niente, ci vediamo solo al campo però negli anni ho conosciuto una persona buona, che non lascia niente al caso, s’impegna al massimo per raggiungere i suoi obiettivi. E’ venuto qui per misurarsi con una grande piazza e finire il suo lavoro nel migliore dei modi. Il suo curriculum è sempre stato vincente, se è venuto a Catania lo ha fatto per lasciare il segno e ce la metterà tutta, questo è sicuro”.

“Questa è una squadra forte e lo ha dimostrato sempre quando è stata al 100%. Fin dall’inizio abbiamo avuto un sacco di infortuni, non trovavamo la giusta sintonia perchè ogni settimana recuperavamo due giocatori e ne perdevamo tre. Comunque questo non deve essere un alibi perchè la rosa è ampia e composta da giocatori importanti. Adesso stanno venendo fuori i nostri valori. Lottiamo su ogni pallone, forse prima non ci riuscivamo per tanti motivi, però adesso quando guardo i compagni siamo compatti, la forza del gruppo è uscita e va sfruttata perchè in una stagione e nei playoff è troppo importante”.

“Volevamo fare una grande partita con la capolista, sul piano del risultato non è andata bene ma usciamo dal confronto con la convinzione di avere offerto una grossa prestazione. Ovviamente non basta, lo sappiamo, perchè ai playoff devi vincere e curare ogni dettaglio. Conterà soprattutto come stai a livello fisico, e noi stiamo bene. Questo ti dà una marcia in più. La settimana prossima non giocheremo e ci farà bene, lo prendiamo come un periodo per stare un pò di più assieme prima di tante battaglie che ci aspettano, sapendo di dovere dare tutto per Catania ed il Catania, città e società che meritano tanto e dobbiamo rendere orgogliosi di noi. Bisogna provarci fino all’ultimo, anzi faccio la promessa che sputeremo sangue“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***