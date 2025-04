DE ROSE: superata quota 550 partite in carriera tra i professionisti

Ingaggio fortemente suggerito dal tecnico Mimmo Toscano, quello di Francesco De Rose. Il centrocampista di Cosenza, che compirà 38 anni il 21 giugno, è approdato sotto l’Etna nella sessione estiva del calciomercato portando la sua esperienza.

Ha collezionato finora cinque promozioni in carriera, quattro delle quali dirette e con mister Toscano in panchina: due dalla C alla B, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel 2024 vincendo anche la Supercoppa di categoria; nel 2008 e nel 2009 le due consecutive con il Cosenza, passando dalla D dalla Prima Divisione. Ha festeggiato il salto tra i cadetti anche con il Palermo, nel 2022, dopo i playoff.

In questa stagione l’attuale capitano del Catania ha collezionato in maglia rossazzurra 18 gettoni di presenza condite da un assist. Sommando gli incontri disputati da De Rose nelle competizioni professionistiche ufficiali, il calciatore classe 1987 ha giocato fin qui più di 550 partite. A Cava de’ Tirreni, teatro della sfida Cavese-Catania, toccherà quota 552 gare.

