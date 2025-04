DEL FABRO: “Dare il massimo per alimentare il nostro sogno”

Domenica ha preso il posto dello squalificato Matteo Di Gennaro e non lo ha fatto rimpiangere minimamente. Buona prestazione, quella del difensore Dario Del Fabro a Trapani. Queste le dichiarazioni del centrale difensivo rossazzurro ai microfoni di Globus Television:

“Il Trapani nonostante la classifica ha una rosa di giocatori importanti. Abbiamo approcciato alla gara in maniera molto attiva, con personaltà, ricercando l’uno contro l’uno e attaccando in avanti, uscendo forte. Viviamo un momento positivo, siamo consapevoli della nostra forza. Non dobbiamo porci limiti, continuando a crescere e migliorare”.

“Abbiamo dei giocatori veramente forti, tutti facciamo il nostro dovere e ci facciamo trovare pronti. Siamo il Catania e abbiamo una rosa di livello con molti ragazzi che hanno fatto anche una carriera in serie superiori. L’organico è di assoluto valore, con giocatori anche di esperienza. Il mister sceglie chi far giocare in base al tipo di avversario e di partita. Chi viene chiamato in causa sta aiutando il Catania facendo prestazioni di rilievo. Siamo tutti concentrati verso il nostro obiettivo”.

“In settimana lavoriamo con costanza su determinati aspetti tattici. Cresce la sintonia anche quando cambiano gli interpreti. La consapevolezza del reparto difensivo è merito di tutta la squdra, continua a crescere di gara in gara. Tatticamente ci sono passi avanti ma lo spogliatoio è sempre stato unito, tutti inseguiamo un obiettivo importante per una piazza che pretende giustamente tanto perchè merita altre categorie. Dobbiamo dare il massimo per alimentare il nostro sogno e dare continuità al progetto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***