DI GENNARO: il difensore affronterà il percorso post season da fresco vincitore dei playoff

Matteo Di Gennaro è stato chiaro nei giorni scorsi attraverso il quotidiano La Sicilia: “Ai playoff non temo nessuno, non per presunzione perchè sono convinto che la mia squadra può fare bene ma dobbiamo dimostrarlo. Credo in questa squadra, lotteremo per arrivare fino in fondo. Spero di conquistare un traguardo importante per riaccendere una fiamma in una città del genere che manca dalle categorie importanti ormai da troppo tempo”.

Il difensore rossazzurro crede nelle potenzialità del Catania, ma i playoff saranno una sorta di campionato a parte dove bisognerà tirare fuori il massimo dei valori finora espressi riducendo al minimo sbavature, lacune e margini di errore. Di Gennaro si appresta ad affrontare gli spareggi promozione un anno dopo avere festeggiato con la Carrarese proprio la vittoria dei playoff, battendo in finale il quotatissimo Vicenza malgrado i marmiferi non avessero i favori del pronostico.

Tra l’altro il giocatore classe 1994 è uno “specialista“ in promozioni in Serie B. E’ salito in cadetteria nella stagione 2020-21 con l’Alessandria passando dai playoff e nel 2022-23 vincendo direttamente il campionato con la Feralpisalò, prima della citata vittoria a Carrara.

“Ad Alessandria eravamo arrivati secondi ma abbiamo finito lanciati e mentalizzati sui playoff come a Carrara. Nella doppia finale col Padova abbiamo fatto due 0-0 e vinto ai rigori. Posso dire che andare in B tramite i playoff è più difficile perché in pratica devi fare un altro torneo. Se sei bravo a tenere un ritmo costante è fatta. Le finali playoff vanno gestite, ragionate bene”, le parole di Di Gennaro in un’intervista concessa tempo fa a La Nazione.

