DI GREGORIO: “Catania, il momento è favorevole e bisogna sfruttarlo”

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore rossazzurro, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Telecolor sul Catania – nel corso di ‘Diretta Stadio’ – dopo la vittoria riportata fuori casa al cospetto del Trapani:

*Se il primo tempo è stato equilibrato e senza emozioni, nella ripresa il Catania ha legittimato la vittoria a Trapani realizzando anche altri due bei gol. Ne poteva siglare ancora con Montalto, evidentemente questa non è la sua annata perchè ha sbagliato due gol facilissimi. I tre centrali di difesa erano ammoniti ma, nella ripresa, non hanno corso rischi e non è arrivata la reazione che ci si poteva aspettare da parte del Trapani. Sottolineo come le reti siano state tutte confezionate e preparate in modo perfetto. La prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nella seconda palla bellissima di Di Tacchio per Lunetta, bellissimo poi l’assist di De Paoli, molto intelligente, in occasione del 3-0″.

“Il Catania ha meritato la vittoria, centrando l’ottavo risultato utile consecutivo. Questo dispiace ancora di più nella misura in cui se i rossazzurri avessero tramutato qualche pareggio in vittoria la squadra di Toscano si sarebbe trovata molto più avanti rispetto all’attuale posizione di classifica. Mi riferisco anche agli ultimi risultati casalinghi con Casertana, Foggia e Crotone. Comunque il momento è favorevole e bisogna sfruttarlo. Continuando a mantenere questo passo chissà che il Catania non possa fare anche un pensierino al quarto posto, sarebbe un mezzo miracolo. In ogni caso il Catania deve proseguire su questa strada. Recuperando gli uomini non ancora al 100% della condizione gli etnei potrebbero vivere un finale di campionato a livelli altissimi“.

