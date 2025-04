DI GREGORIO: “Catania, quantità e qualità in mezzo al campo. La sosta può essere d’aiuto per il Catania”

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Futura Gol – trasmissione a cura di Futura Production – sul Catania dopo la vittoria esterna con la Cavese:

“L’azione che ha portato al gol vittoria del Catania a Cava de’ Tirreni è stata veramente bella, tutta in velocità, a due tocchi ma va sottolineata anche la pochezza della Cavese a prescindere dal gran gol realizzato. Differenza di tasso tecnico abissale tra le due formazioni, sono schemi provati e riprovati che riescono meglio quando affronti queste squadre”.

“Il Catania ha preso pochissimi gol nelle ultime gare, facendo anche una buona partita contro l’Avellino malgrado la sconfitta, specialmente nel primo tempo. Se qualche pareggio interno si fosse tramutato in vittoria, penso in particolare agli incontri disputati con Foggia e Casertana – anche il punto di penalizzazione in classifica pesa – il Catania avrebbe potuto puntare sicuramente al terzo posto, ma è andata così. E’ positivo che il trend continui ad essere importante in vista dei playoff”.

“Di Tacchio è diventato importante soprattutto nelle ultime partite, a Trapani è stato decisivo, ad esempio. Il Catania in questo momento ha quantità con Di Tacchio, Quaini e l’esperienza di De Rose, la qualità la mette Jimenez. Le partite si vincono in mezzo al campo. Contano però anche i gol di attaccanti importanti come quelli ad esempio dell’Avellino. Quando vuoi andare in B metti sul piatto valori importanti come Lescano e altri giocatori, a gennaio l’Avellino ha deciso che poteva tentare il salto sul mercato e ci è riuscito alla grande, dimostrando con i fatti, con l’organizzazione e la potenza economica di potere salire di categoria”.

“Stop forzato per il Catania in campionato? Può essere d’aiuto a livello fisico per recuperare qualche giocatore non ancora al top della forma, vedi Guglielmotti e lo stesso Inglese in vista dei playoff. Magari può spezzare il momento positivo, ma purtroppo il campionato è andato così. Il Catania non giocherà e deve sostenere un lavoro diverso in vista dell’ultima gara importante della regular season. Per me comunque la sosta è positiva nella misura in cui recuperi giocatori ed energie“.

