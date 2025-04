DI TACCHIO a Telecolor: “Grande supporto del pubblico, ripartiamo dalla prestazione ma dobbiamo essere più cinici”

Il centrocampista Francesco Di Tacchio commenta ai microfoni di Telecolor la sconfitta della squadra rossazzurra contro l’Avellino. Ecco le sue parole:

“Sono d’accordo con il pensiero di mister Toscano. Bisogna essere più cinici, soprattutto negli ultimi metri. Ripartiamo, perché comunque siamo in crescendo e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Siamo sul pezzo, sappiamo che determinate cose possono migliorare. Loro si sono chiusi bene, noi dovevamo osare qualcosa in più. L’Avellino è una grande squadra”.

“Oggi abbiamo avuto un supporto straordinario da parte del pubblico. Nel secondo gol il loro esterno destro ha vinto un duello e ha messo la palla in mezzo, lì sicuramente potevamo marcare meglio. L’attaccante è stato bravo ma noi potevamo fare di più nella circostanza. Quando gli avversari vengono qui si chiudono e ripartono, diventa difficile fare la partita: è vero che non vinciamo da tanto tra le mura amiche ma siamo in crescita”.

