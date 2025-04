EX ROSSAZZURRI: c’è il contributo di Moro nella promozione del Sassuolo in A

Domenica pomeriggio il Sassuolo ha ottenuto l’aritmetica certezza della promozione in Serie A, grazie al pareggio dello Spezia contro il Mantova per 2-2. Dopo aver vinto sabato 3-1 nel derby contro il Modena, il Sassuolo ha infatti 16 punti di vantaggio sullo Spezia, terzo in classifica, quando mancano cinque giornate alla fine del campionato. Tra i calciatori ad avere contribuito al successo, riportando i neroverdi nella massima categoria dopo un solo anno, spicca l’ex bomber del Catania Luca Moro con i suoi 7 gol, ritagliandosi il suo spazio.

“Sono contento di questi gol importanti. Sono contento per l’annata che ho affrontato. Non era facile in una situazione così, perché la rosa era veramente ampia e con tanta qualità, quindi era difficile trovare il proprio spazio. Sono contento che nel girone di ritorno sono riuscito a trovare più spazio e diciamo che lavoriamo tutte le settimane per farci trovare pronti, soprattutto in una squadra del genere, dove i minuti sono contati, perché se non fai bene tu c’è qualche altro posto, quindi sono contento”, le parole di Moro.

