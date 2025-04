EX ROSSAZZURRI – Da Rapisarda a De Luca, messaggi per Sarno dopo l’addio al calcio giocato: “Meriti il meglio, sei speciale in tutto e per tutto”

Nei giorni scorsi è giunta la notizia dell’addio al calcio giocato di Vincenzo Sarno. L’ex fantasista ha lasciato un ricordo positivo alle pendici dell’Etna, vivendo la gioia per il ritorno immediato di Catania nel calcio professionistico. Annata sfortunata per lui, avendo riportato in Sicilia la rottura del legamento crociato, ma si è fatto ben volere dai tifosi e dai compagni di squadra di allora.

Gli stessi che, in questi giorni, una volta appresa la volontà di Sarno di appendere gli scarpini al chiodo gli hanno dedicato una serie di pensieri via social. Vedi Giuseppe Giovinco, augurando a Sarno un un bocca al lupo per il futuro. Oppure Giuseppe De Luca: “Ne abbiamo fatto tante e riso tanto… oltre ad essere un giocatore pazzesco sei una persona speciale.. in bocca al lupo per tutto, ti meriti il meglio GRAZIE. Ti voglio bene amico mio”. Si allineano a questo pensiero Michele Somma, Manuel Sarao (“Ti voglio bene fratm Enzucc meriti il meglio”), Francesco Rapisarda (“Sarai il migliore in qualsiasi cosa tu faccia. Sei speciale in tutto e per tutto. Tvb”) e tanti altri. Tutti ex compagni ed ancor prima amici di Sarno, che fecero parte di un gruppo bellissimo dentro e fuori dal campo rappresentando i colori rossazzurri.

