EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Catania, percorso di crescita importante. Squadra può acquisire consapevolezza e maturità”

Catanese classe 1983, l’ex centrocampista del Catania Giuseppe Russo parla dell’esperienza vissuta in maglia rossazzurra soffermandosi anche sull’andamento del Catania di Mimmo Toscano. Queste le sue parole ai microfoni del Quotidiano di Sicilia:

“Eh, l’unico rammarico è che l’esperienza con il Catania sia durata poco (andò via a gennaio), in tanti hanno scritto pagine di storia in più di me. Però è stata comunque un’esperienza bellissima: esordire a 32 anni al ‘Massimino‘ con la fascia da capitano contro il Cosenza è stata una sensazione indescrivibile”.

“Al ‘Provinciale’ ho visto un Catania molto in forma contro i granata apparsi in grossa difficoltà. I rossazzurri hanno intrapreso un percorso di crescita importante: se dovessero continuare così potranno benissimo dire la loro ai Play-Off. Toscano ha recuperato giocatori importanti e qualche innesto del mercato di gennaio ha innalzato la qualità della rosa: se si riuscisse ad ottimizzare questi aspetti da qui in avanti, tutto può accadere”.

“La gara con l’Avellino? Sarà una sfida tra due squadre in ottima salute che lottano per due obiettivi differenti. I biancoverdi tentano da 5 anni di andare in B: hanno dovuto cambiare tanto a testimonianza di quanto sia difficile il campionato di C. Se fossi al posto di Mimmo Toscano penserei di arrivare agli spareggi nelle migliori condizioni possibili e far rendere i ragazzi al massimo. Il Catania non ha la pressione di giocarsi primo o secondo posto: in questo modo i calciatori possono acquisire consapevolezza e maturità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***