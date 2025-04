EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Futuro? Aspetto la fine della stagione. Posso fare ancora bene, il piede è sempre caldo…”

La squalifica per doping – aveva preso lo sciroppo del figlio nel novembre 2022, ai tempi del Siviglia – scadrà il prossimo ottobre. Già ora, però, l’ex Catania Alejandro Gomez vede la luce in fondo al tunnel.

“Non è stato semplice, ma sono pronto per tornare – dichiara a La Gazzetta dello Sport -. Ho capito che il personaggio-Papu ha un inizio e una fine, mentre Alejandro a 37 anni ha ancora voglia di dire la sua. Ho passato un periodo complicato: continuavo ad allenarmi senza sapere quando, come e se avrei avuto l’opportunità di tornare a giocare”.

“Durante il primo anno di squalifica non ti è consentito frequentare le strutture di club professionistici, ti senti emarginato. Da dicembre mi sono aggregato al Renate: grazie a loro ho rivisto il campo, lo spogliatoio, i compagni. E sto bene. Ho seguito un percorso di terapia, che mi ha portato a capire che il Papu e Alejandro non sono la stessa cosa. La gente mi ricorderà per ciò che il Papu faceva in campo, magari mi vorrà bene e mi chiederà di scattare le foto insieme. Alejandro, però, deve riconoscere sé stesso, consapevole che un giorno i riflettori si spegneranno e non ci saranno più 50 mila persone che lo guardano allo stadio”.

“Alcuni club hanno chiamato il mio procuratore per sapere come sto, quando finisce la squalifica e quali sono le mie intenzioni. Voglio aspettare il termine della stagione per capire in quale squadra potrei trovarmi bene, per poi fare il ritiro pre-campionato e lavorare per essere al top a ottobre. Posso fare ancora la differenza, il piede è sempre caldo… (ride, ndr)”.

“Se potevo giocare nel Milan? Sì, Galliani mi stimava. La prima volta che ha provato a prendermi era il 2017: era l’ultimo Milan di Berlusconi, in panchina c’era Montella. Alla fine sono rimasto a Bergamo, perché l’Atalanta aveva un progetto ambizioso, la mia famiglia stava bene ed ero diventato uno dei leader della squadra. Poi dissi di no anche alla Lazio, mentre nel 2013 mi cercarono Inter e Atletico. Simeone mi invitò a pranzo per dirmi che mi voleva, però il Catania chiedeva molti soldi e così virarono su Villa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***