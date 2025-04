EX ROSSAZZURRI – Gurrisi: “Catania, grande merito per gli sforzi finanziari compiuti in questi anni”

Il presidente della Figc Catania, ex addetto agli arbitri del club rossazzurro negli anni della Serie A, Lino Gurrisi, ha fatto una precisazione in merito ad alcune sue dichiarazioni rilasciate giorni fa a Newsicilia.it:

“Preciso che non era mia intenzione sferrare attacchi alla dirigenza attuale del Catania. Non volevo assolutamente mettere in discussione l’impegno, i sacrifici e gli investimenti della proprietà del Catania, a cui va riconosciuto grande merito per gli sforzi finanziari compiuti in questi anni a favore della nostra amata società rossazzurra”.

“Rinnovo pertanto il mio rispetto verso chi oggi sostiene il Catania, precisando che mi dispiace di aver dato una sensazione sbagliata e, se ciò è avvenuto, me ne scuso. Sono molto legato al Catania Fc, ai colori rossazzurri, e ammiro gli ingenti investimenti compiuti in questi anni. Auguro, infine, che questo finale di stagione possa portare lo straordinario risultato che la società e la piazza di Catania meritano”.

