EX ROSSAZZURRI – Ladinetti: “Catania ambiente incredibile, non è andata bene anche per colpa mia”

Andando in giro per il web, abbiamo riscontrato la pubblicazione di un’intervista concessa a La Giovane Italia dall’ex centrocampista del Catania Riccardo Ladinetti, in questa stagione protagonista al Pontedera (Serie C girone B), tornando sull’esperienza poco esaltante vissuta sotto l’Etna:

“Catania è una piazza da Serie A, un ambiente incredibile. Purtroppo però le cose non sono andate come speravo, forse anche per colpa mia. Mi dispiace molto perché la società e i tifosi avevano grande fiducia in me. Non sono riuscito a mantenere quelle aspettative, e questa cosa mi ha lasciato l’amaro in bocca. A gennaio 2024, poi, sono passato al Taranto, dove invece ho trovato un gruppo fantastico. Taranto e Catania sono piazze molto simili, entrambe calorose e passionali, piazze che ti lasciano tanto”.

