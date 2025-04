EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Il Catania, se in giornata, può giocarsela alla pari con tutti”

Ospite della trasmissione Futura Gol, a cura di Futura Production, l’ex rossazzurro Giovanni Marchese focalizza l’attenzione sul Catania, tornando sul ko di domenica scorsa contro l’Avellino e guardando avanti in prospettiva playoff:

“Domenica contro l’Avellino è stato un buon Catania. Se l’è giocata alla pari, al cospetto di un avversario davvero forte che vanta in organico due attaccanti che insieme hanno fatto una trentina di gol e merita di stare lassù in classifica. Il Catania, come ho sempre detto, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti se è in giornata”.

“Nel secondo tempo la squadra di Toscano ha perso qualcosa? Può derivare da una questione mentale, un calo di lucidità, magari l’aggressione domenica nella ripresa non era la stessa della prima frazione. Non dimentichiamo che il Catania affrontava la capolista. A volte nel calcio si può perdere per una svista arbitrale, per un calcio di punizione. Bisogna cercare di limare le difficoltà affinchè tutto vada per il verso giusto ed è importante non prendere gol”.

“Lunetta in avanti? E’ un calciatore che mi piace, ma il Catania in organico ha tanti giocatori importanti, in particolare a centrocampo e nel reparto offensivo. Ha una bella squadretta. Playoff? Andrà gestita al meglio la condizione di tutti. Sicuramente i rossazzurri potrebbero avere la possibilità di recuperare altri giocatori. Diamo fiducia ai ragazzi di Toscano con l’auspicio che possano raccogliere sei punti nelle prossime partite e magari le squadre alle spalle del Catania in classifica arranchino un pò. Il Catania deve arrivare bene ai playoff per mentalità e aspetto fisico, allora è dura per tutti”.

“Nella stagione 2017/18 ho vissuto l’avventura con il Catania di Lucarelli ricordando di avere buttato il campionato, secondo me, in occasione del pareggio casalingo contro la Juve Stabia. Venivamo dalla vittoria di Catanzaro, io dico anche che la fortuna conta tanto perchè i playoff sono una lotteria. Meritavamo almeno di andare in finale”.

