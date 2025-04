EX ROSSAZZURRI: Marino allenatore della Salernitana, gli servirà un’impresa

Di recente ha assistito al derby siciliano Trapani-Catania, scambiando qualche battuta con i colleghi di Telecolor allo stadio “Provinciale”. Nelle ultime ore Pasquale Marino ha trovato l’accordo con la Salernitana. Riparte dalla B, dunque, l’ex rossazzurro firmando un contratto con scadenza a giugno. A lui il compito di realizzare l’impresa di salvare i granata – attualmente penultimi in classifica – da una clamorosa retrocessione in Serie C.

Il club campano lo presenta così: “Il nuovo allenatore granata, nato a Marsala il 13 luglio 1962, ha grande esperienza in Serie B, categoria che lo ha visto protagonista da allenatore in ben 330 occasioni dal 2004 ad oggi con Arezzo, Catania, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli, SPAL, Crotone e Bari. Fautore di un calcio propositivo, Marino ha cominciato la sua carriera nella vecchia C2 con il Paternò, prima di approdare in terza serie al Foggia. Oltre all’ampia conoscenza del campionato cadetto, l’allenatore siciliano vanta anche 189 panchine in Serie A alla guida di Catania, Udinese (condotta ad un passo dalla semifinale di Coppa UEFA nel 2008/09), Parma e Genoa”.

