EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Emozionante la prima panchina da professionista. Giocherò le mie carte con qualsiasi mezzo”

Nei giorni scorsi il Novara ha ufficializzato la promozione in Prima Squadra di mister Giuseppe Mascara. L’ex Catania si è presentato alla stampa con il pieno di entusiasmo, determinato a giocarsi fino in fondo le proprie carte:

“Ringrazio la famiglia Boveri per l’opportunità che mi è stata concessa. L’emozione è tanta per la mia prima panchina tra i professionisti. Sarà un impatto sicuramente emozionante ma non appena fischia l’arbitro bisogna subito cancellare questa emozione perchè devo guidare i ragazzi. Alleno una squadra importante, a cui manca qualche punticino lasciato per strada a seguito di tante vicissitudini. Non esistono partite facili, devi sempre giocarle. L’importante è avere una propria fisionomia, una propria identità e avere tanta cazzimma. Un pò di aria nuova può portare entusiasmo, voglia di mettersi in mostra. Si potrebbero creare dei contesti diversi e delle dinamiche differenti”.

“Cercherò di mettere ogni giocatore al proprio posto per esprimersi al meglio. Sono qua per giocarmi una carta importantissima. Potevo arrivarci più tardi, ci sarei arrivato. Lo dico perchè so quello che posso dare e l’impegno quotidiano che assicuro. Giocherò tutte le mie carte con qualsiasi mezzo, mettendole a disposizione della squadra per centrare i playoff, perchè anch’io non voglio stare a casa a maggio. Stare con mogli e fidanzate tutti i giorni poi diventa pesante”.

