EX ROSSAZZURRI: Mascara nuovo allenatore del Novara

La sconfitta di sabato al “Ballarin” di Chioggia contro la Clodiense è stata fatale al tecnico Giacomo Gattuso, esonerato dal Novara (Serie C girone A). La società piemontese ha scelto di sostituire l’allenatore optando per una soluzione interna. Promuovendo, cioè, l’ex Catania Giuseppe Mascara.

Nuova esperienza professionale per Mascarinho, che lascia la formazione Primavera del Novara al terzo posto. Per Mascara, che compirà 46 anni ad agosto, una carriera da calciatore che vanta più di 500 presenze e quasi 150 gol tra i professionisti. Dal 2016 opera nella veste di allenatore, essendo approdato a Novara la scorsa estate dopo le avventure vissute alla guida delle giovanili del Catania e tra Eccellenza e Serie D in Sicilia.

