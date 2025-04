EX ROSSAZZURRI: Mascara sfida Tabbiani, vittoria netta del Novara

Sette punti nelle prime tre gare sulla panchina del Novara per Giuseppe Mascara (Serie C, girone

A). Comincia positivamente l’avventura dell’ex rossazzurro da allenatore della squadra piemontese che, dopo il successo di misura ai danni dell’Arzignano ed il pareggio per 2-2 sul campo del Lumezzane, supera il Trento guidato dall’ex Catania Luca Tabbiani. 3-0 il risultato finale della partita giocata al “Piola” e caratterizzata dai gol di Maressa, Donadio e Bertoncini. Vittoria importante per il Novara che mira al mantenimento della zona playoff.

Queste alcune delle dichiarazioni di Mascara nel post gara: “Tabbiani è uno dei migliori allenatori in C per come fa giocare le squadre, per i meccanismi palla dentro e palla fuori, i movimenti collettivi. Ho avuto la fortuna di conoscerlo l’anno scorso a Catania, ci siamo confrontati diverse volte perchè è una persona umilissima e gli faccio un in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. La mia squadra ha tantissimi valori, vedo determinazione, voglia ed il giusto atteggiamento. Sono felice e orgoglioso di ognuno dei ragazzi, ho trovato gente che fa questa categoria da tanti anni e con umiltà si mette a disposizione, giorno dopo giorno”.

