EX ROSSAZZURRI – Mazzotta: “Dopo Catania avevo offerte dalla C. Sogno di tornare tra i professionisti”

L’ex terzino del Catania Antonio Mazzotta dopo avere lasciato il club rossazzurro è ripartito dal campionato di Eccellenza, vestendo la maglia dell’Athletic Palermo. Una piccola realtà che, il prossimo anno, ripartirà dalla D e nel giro di 3-4 anni sogna il raggiungimento della C

“Avevo offerte dalla Serie C ma non avevo voglia di lottare per la salvezza”, ha dichiarato Mazzotta ai microfoni di TeleOne, quando si è ritrovato senza alcun vincolo contrattuale avendo archiviato l’esperienza della passata stagione tra le fila del Catania. “Mi stavo allenando con questi ragazzi, non è stata una scelta facile però cercavo un progetto e una società ambiziosa. Vincere il campionato è stata una soddisfazione grandissima, ora mi manca soltanto di vincere la Serie D. Il mio sogno è quello di tornare tra i professionisti”, le parole del calciatore palermitano classe 1989 evidenziate da TuttoC.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***