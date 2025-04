EX ROSSAZZURRI – Pannitteri: “Catania, rosa non si discute. Speriamo che Montalto si sblocchi ai playoff. Motivazioni e condizione fisica decisive”

Ospite della trasmissione ‘Spazio Sport Live’, su Sicilia 242, l’ex bomber del Catania Ciccio Pannitteri torna a soffermarsi sulle vicende della squadra di mister Mimmo Toscano. Ecco le parole più significative evidenziate:

“Recuperando appieno tutti gli infortunati, il Catania può giocarsi le sue carte nell’ottica di vincere i playoff. Sappiamo che è difficile, perchè praticamente si disputerà un nuovo mini campionato. Dipenderà molto dalla condizione fisica, da come stanno i calciatori recuperati. A livello di rosa di giocatori il Catania non si può discutere”.

“Manca un altro attaccante, anche perchè Montalto è un buon calciatore ma quest’anno non ha avuto fortuna. Chissà se ai playoff riuscirà a dare il suo contributo. Di recente, ad esempio, abbiamo visto nel Milan un elemento come Jovic, che nel momento importante è riuscito a fare qualcosa di positivo. Speriamo che durante i playoff Montalto possa sbloccarsi”.

“Gli spareggi promozione sono complessi anche per chi, paradossalmente, ha concluso il campionato al secondo posto, che starà quasi un mese senza giocare perdendo il ritmo partita. Le motivazioni faranno la differenza, nel caso del Catania le motivazioni ci sono perchè mister Toscano è un allenatore che ha vinto tanto in questa categoria, sa come affrontare questi tipi di incontri”.

“Potenza-Catania? A prescindere dalla classifica, ai rossazzurri interessa vincere la gara più per una questione legata al morale in vista dei playoff. Disputare una buona partita a Potenza contribuirebbe a ricavare lo spirito giusto per affrontare al meglio gli spareggi per la B”.

