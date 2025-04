FRACCHIOLLA (D.S. Giugliano): “A Catania non per una gita, voglio vedere una prestazione vera. Mi è già capitato di vincere fuori casa da decimo ai playoff”

Domenico Fracchiolla, Direttore Sportivo del Giugliano, sprona la squadra a fare molto meglio a Catania in occasione del primo turno della fase del girone dei playoff. Queste le parole del dirigente gialloblu in sala stampa dopo la sconfitta casalinga con il Benevento:

“I complimenti vanno rivolti a tutti, sono soddisfatto per la proprietà perchè so i sacrifici che fa. Non sono però contento del finale di campionato, perchè abbiamo fatto 2 vittorie nelle ultime 9 partite e non è un finale positivo. Qualcuno nello spogliatoio sa cosa significa affrontare i playoff, io personalmente so cosa significa andare a vincere fuori casa da decimo perchè mi è capitato. Non voglio vedere a Catania l’atteggiamento arrendevole delle ultime gare. Bisogna essere obiettivi, perchè altrimenti si porta ai playoff un approccio sbagliato e si va a fare quasi una gita, cosa che io e noi come società non vogliamo assolutamente”.

“Giugliano possibile mina vagante nei playoff? Ci aspetta una partita difficile a Catania, secondo me abbiamo tutto per fare una prestazione giusta, vera, non come le ultime gare che non mi sono proprio piaciute. Forse i troppi complimenti fanno male, invece bisogna ragionare di partita in partita. I bilanci si fanno alla fine. Sono convinto che la squadra abbia le capacità a Catania di fare un’ottima partita, perchè ha dimostrato di avere delle qualità in questo campionato ma ha avuto anche dei bassi incredibili. Nella vita e nel calcio l’equilibrio è la forza, noi abbiamo rischiato di non partecipare ai playoff. Abbiamo una società e una dirigenza valide, stiamo costruendo qualcosa ma la costruzione passa attraverso il miglioramento delle negatività. Molto volte noi non ci siamo migliorati, ed io ho voglia di fare una gara importante domenica. Per me raggiungere i playoff come abbiamo fatto non è una vittoria”.

