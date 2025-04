GILARDINO: “Catania, valori molto alti e c’è la base societaria per fare bene”

A margine di un evento organizzato dall’Ordine dei Giornalisti alle pendici dell’Etna, l’ex attaccante Alberto Gilardino – dal 2018 allenatore (ultima esperienza sulla panchina del Genoa tra il 2022 e 2024, ndr) – si è così espresso sul Catania:

“Nel Catania ho un amico come Vincenzo Grella con cui ho condiviso dei mesi a Parma da giocatore, ci conosciamo molto bene. C’è il direttore Faggiano, c’è Mimmo Toscano, allenatore molto bravo che conosce bene la categoria e ha vinto tanto in Serie C. Sono convinto che nel momento in cui si andranno a disputare i playoff sarà un campionato a parte, dove i valori si azzereranno”.

“Nel Catania comunque i valori sono molto alti perchè ci sono anche giocatori di esperienza. Credo che ci sia la base societaria a Catania, con dirigenti di alto livello e competenti, il pubblico al fianco della squadra, basti pensare che domenica contro l’Avellino si registreranno quasi 20.000 spettatori sugli spalti. Mi auguro di vedere il calcio siciliano tornare a breve nel calcio che conta”.

