GIOVANILI CATANIA: playoff Primavera, sconfitta di misura. Gara di ritorno a Nesima

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 del Catania riporta una sconfitta di misura, a Potenza, nel match valevole per il primo turno della fase playoff del girone del campionato Primavera 3. I lucani trovano l’unica rete della partita nella fase centrale del primo tempo, con Petti. La reazione dei ragazzi di Biagianti frutta poco dopo un calcio di rigore: dal dischetto, Privitera non inquadra la porta. Non bastano numerose occasioni per giungere poi al pareggio. Sabato prossimo, a Nesima, la gara di ritorno.



Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Play Off, primo turno fase del girone – Gara d’andata – Sabato 12 aprile 2025, Stadio “Alfredo Viviani” – Potenza



Potenza-Catania 1-0

Marcatore: pt 23° Petti.

Potenza: 1 Verardi, 2 Scognamiglio (K), 3 De Falco, 4 Gorga (15°st 13 Gorrasi), 5 Martoccia, 6 Passiatore, 7 Petti (15°st 17 Sanchirico), 8 Mazzocchi, 9 Casile (35°st 20 Paolino), 10 Ponziglione (15°st 18 Gabriele), 11 Ragone (VK). A disposizione: 12 Catalano; 14 Santonastaso, 15 Volpe, 16 Cammarota, 19 Pace, 21 Vitale, 23 Ernesto, 24 Franzese. Allenatore: Tramutola.

Catania: 1 Torrisi; 2 Bierstekers, 3 Bonaccorso, 4 Forti (20°st 20 Parco), 5 Ippolito (16°st 15 Maugeri), 6 Nania, 7 Privitera (K) (16°st 19 Giardina), 8 Rizzotti, 9 Corallo (VK) (34°st 17 Manganaro), 10 Coriolano, 11 D’Emilio (34°st 23 Alessi). A disposizione: 12 D’Agata; 13 Doni, 14 Ciniero, 16 Fascetta, 18 Nastasi, 21 Macrì, 22 Ortoli. Allenatore: Biagianti.



Tempi di recupero: pt 0’; st 5’.Ammoniti: Ragone, Gorrasi (P); Ippolito, Manganaro (C).

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata).

Assistenti: Vincenzo Abbinante (Bari) ed Antonio Alessandrino (Bari).

