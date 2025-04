GIOVANILI CATANIA: Under 15, doppia affermazione rossazzurra

In campo, oggi, le formazioni under 15 del Catania impegnate nel torneo riservato alle società di Serie C e in quello regionale. Doppia vittoria rossazzurra. Per quanto concerne il Girone D del torneo Under 15 Serie C, in occasione della 23a Giornata, i ragazzi guidati da Umberto Fabiano hanno travolto il Taranto per 0-5. Tra i principali protagonisti dell’incontro Coco, autore di una doppietta. A segno anche Bottino, Rafaraci e Timpanaro.

Relativamente al campionato Under 15 Regionale, 26a Giornata, il Catania allenato da Ivan Alfonso si è imposto con il risultato di 0-3 al cospetto dell’Academy Katane School. Doppietta di Privitera e rete di Rizzo, concludendo il cammino in questo campionato con 13 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte nell’arco delle 24 gare disputate (48 gol fatti, 25 subiti).

