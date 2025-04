GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15 Serie C, i risultati odierni

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, oggi, le formazioni under 17 e under 15 del Catania impegnate nei tornei riservati alle società di Serie C. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, ventiquattresima giornata

Catania-Trapani 1-2: per la squadra allenata da Giovanni Costanzo, rete di Alessi;

Under 15 Serie C – Girone D, ventiquattresima giornata

Catania-Trapani 3-0: Rafaraci, Timpanaro e Mirabella firmano il successo che garantisce ai ragazzi guidati da Umberto Fabiano, a due turni dalla fine della fase a gironi, l’approdo agli ottavi di finale della competizione.

