IERARDI: il difensore inserito nella Top 11 della 36a Giornata di TuttoMercatoWeb

Il difensore del Catania Mario Ierardi è stato inserito nella speciale Top 11 stilata dal portale nazionale TuttoMercatoWeb. Premiata la prestazione offerta da Ierardi allo stadio “Simonetta Lamberti” contro la Cavese, dimostrando in generale la squadra di Toscano personalità “in un girone molto difficile soprattutto dal punto di vista ambientale”.

“Baluardo insuperabile, un fattore in ottica playoff”, si legge a proposito della prova offerta dall’ex Vicenza a Cava de’ Tirreni. Questi i giocatori inseriti nella Top 11 nel dettaglio, per quanto riguarda le gare della 36a Giornata del girone C: Alastra (Potenza); Ierardi (Catania), Enrici (Avellino), Caldore (Giugliano), Silvestri (Trapani); Castorani (Potenza), Palmiero (Avellino), Celeghin (Giugliano); Bocic (Latina), Lanini (Benevento), Lescano (Avellino). Allenatore Gaetano Auteri (Benevento).

