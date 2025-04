Il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco

E’ morto all’età di 88 anni Jorge Mario Bergoglio (Papa Francesco) oggi, lunedì 21 aprile. A dare la notizia, il cardinal Kevin Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Il Santo Padre, nato in Argentina (Buenos Aires) da una famiglia di origine piemontese, eletto Pontefice il 13 marzo 2013 e 266esimo papa della Chiesa Cattolica, era stato ricoverato per oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma, dove lo stavano curando prima per una bronchite e poi per una polmonite bilaterale. Successivamente era tornato a Santa Marta per la convalescenza. Ieri, a Pasqua, l’ultima apparizione pubblica davanti a 35mila fedeli lanciando il suo ultimo appello per il cessate il fuoco a Gaza e per la pace in Ucraina (“nessuna pace è possibile senza disarmo”).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***