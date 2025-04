IL “VIVIANI” NEL DESTINO: apertura e chiusura del campionato a Potenza

Dal 24 Agosto 2024 al 27 Aprile 2025. Otto mesi trascorsi tra l’inizio e la fine del campionato rossazzurro. Domenica, come allora, il Catania giocherà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Cambia l’avversario, poichè l’esordio in questo torneo avvenne al cospetto del Sorrento. Domenica, invece, il Catania sfiderà la compagine lucana.

Ad agosto i rossazzurri non andarono oltre lo 0-0, e fu un punto da non buttare via, soprattutto considerando le condizioni di emergenza con cui la squadra di Toscano affrontò la gara, alle prese con una rosa ancora da completare in diversi settori. Situazione che mise in grave difficoltà ed imbarazzo il Catania, proseguendo un percorso all’insegna di alti e bassi. Fino ad arrivare agli ultimi mesi di ripresa di un gruppo che, via via, ha recuperato gli infortunati e acquisito una propria identità, ritrovando compattezza e fiducia.

Cosa riserverà, al Catania, il ritorno nell’impianto sportivo potentino? La gioia per un risultato determinante nell’ottica di difendere il quinto posto in classifica, avendo così un vantaggio da sfruttare nei primi turni degli spareggi promozione (due eventuali partite in casa con 2 risultati su 3 disponibili), oppure qualche rammarico per un piazzamento diverso? Potenza-Catania, al di là della definizione della graduatoria, rappresenta un test importante per valutare la condizione fisica e mentale dei rossazzurri in vista della post season.

