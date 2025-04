INGLESE: “Con tutti gli effettivi ce la giochiamo con chiunque. Contento di essere il calciatore che sono”

L’attaccante Roberto Inglese, migliore marcatore rossazzurro che ha deciso l’incontro di Potenza a conclusione della stagione regolare, in vista dei playoff guarda avanti con gli occhi pieni di speranza. Queste le sue parole ai microfoni di Globus Television:

“Sapevamo di dovere vincere a tutti i costi a Potenza. Abbiamo disputato una bella partita, quando vinci e segni all’ultimo minuto penso che non si possa chiedere di più. Il mio gol è stato molto importante a livello di squadra e personale, sono contento che andiamo a giocarci i playoff da quinti. E’ evidente a tutti che noi stiamo insieme da 9 mesi e la rosa al completo l’abbiamo avuta davvero in pochi momenti. Speriamo di continuare a lavorare con la disponibilità di tutti, insieme. Il nostro è un percorso di crescita che non è partito dall’inizio ma negli ultimi due mesi in cui abbiamo recuperato tutti gli effettivi, ed in queste condizioni il Catania dimostra che può giocarsela con chiunque”.

“Ho costruito la mia carriera in un certo modo, con le mie caratteristiche. Chi prende Roberto Inglese sa di prendere non un bomber che sta fermo lì e fa 25 gol ma un giocatore che aiuta la squadra, sa giocare a calcio, poi se capita l’occasione sa fare anche gol. Credo che la mia carriera parli da sola, non sono mai stato un bomber da 20 e passa gol, ne ho sempre fatti non più di 12-13 perchè spendo tante energie nel lavorare per i compagni, nell’aiutare la squadra. Sono contento di essere questo tipo di calciatore”.

